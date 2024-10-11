«Он человек, который просто хочет быть рядом»: Элайджа Вуд рассказал о своём персонаже и съёмках в фильме «Фантастическое путешествие»

Компания «Экспонента фильм» показала большое интервью с Элайджей Вудом в рамках промо-кампаниии семейной комедии «Фантастическое путешествие» Анта Тимпсона («Иди к папочке»), прокат которой в России стартовал 10 октября.
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