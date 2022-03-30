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Никакого Хасавюрта-2 не намечается

Никакого Хасавюрта-2 не намечается

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский после переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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