Никакого Хасавюрта-2 не намечается

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский после переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский после переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Свежие комментарии