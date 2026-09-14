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Мировое обозрение

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Австрия отказала вице-президенту Ирана во въезде на конференцию МАГАТЭ

Австрия отказала вице-президенту Ирана во въезде на конференцию МАГАТЭ

Австрийские власти отказали вице-президенту Ирана и главе Организации по атомной энергии страны Мохаммаду Эслами во въезде на генеральную конференцию Международного агентства по атомной энергии.

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