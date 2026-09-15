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Батут, игровой паровоз и воркаут-зоны появились во дворах Таганского района

Батут, игровой паровоз и воркаут-зоны появились во дворах Таганского района

В Таганском районе завершили благоустройство 16 общественных пространств, включая квартал на Гончарной улице и девять отдельных дворов.

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