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Подоляк назвал целью протестующих польских фермеров унижение Украины

Подоляк назвал целью протестующих польских фермеров унижение Украины

Цель польских фермеров, бунтующих на границе — унизить украинцев. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН в среду, 21 февраля.

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Русский Империалист
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