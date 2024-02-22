Подоляк назвал целью протестующих польских фермеров унижение Украины

Цель польских фермеров, бунтующих на границе — унизить украинцев. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН в среду, 21 февраля.
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