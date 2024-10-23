Депутаты рассмотрели вопросы несанкционированного складирования и вывоза мусора

Ряд вопросов, касающихся вывоза твердых коммунальных отходов, санитарного состояния контейнерных площадок рассмотрела постоянная комиссия Думы города Иркутска по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
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