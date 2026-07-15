Biology: детеныши тираннозавров весили меньше кошки и вылуплялись десятками

Палеонтологи из Университета Бата выяснили, что детеныши тираннозавров были намного меньше, чем считалось ранее: при вылуплении они могли весить всего около 1,7 килограмма – меньше средней домашней кошки.
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