Победителей фестиваля «Клевая Колыма» определили в Магадане: кому достался главный приз

МАГАДАН, 9 марта, ФедералПресс. По итогам фестиваля «Клевая Колыма» главным победителем и обладателем звания «Клевый рыбак» стала Нина Вишневская, одержавшая победу в рыболовном биатлоне за самое быстрое время.
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