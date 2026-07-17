Неизвестная советско-американская война: как чукчи в 1947 году напали на Аляску

Образ чукчей в массовом сознании советского человека был сформирован кинематографом. Фильм «Начальник Чукотки» рисовал их простодушными, миролюбивыми охотниками, жившими по принципу «моржа стрелять можно, человека стрелять нельзя».
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