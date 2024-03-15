Глава Петербургского избиркома рассказал, какие подарки вручают молодым избирателям

Жители культурной столицы, которые впервые поставят галочку в бюллетене, ждут интересные сувениры. О подарках для горожан рассказал председатель городского избиркома Максим Мейксин на пресс-конференции в Доме журналиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии