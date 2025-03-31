Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных

В МВД рассказали о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, которая предполагает сбор средств для неизлечимо больных людей, после смерти подобных пациентов факт мошенничества доказать практически невозможно, а собранные средства возвращаются обратно в руки мошенников.

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