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«За рулем» объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся

«За рулем» объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся

﻿﻿1 Выясняем: ДТП или нет? С точки зрения Федерального закона «Безопасность дорожного движения» дорожно-транспортное происшествие определяется как «несчастный случай, произошедший при движении транспортного средства по дороге с участием транспортного средства, повлекший смерть или телесное повреждение человека, причинение ущерба транспортному средству, сооружению, поврежден груз или произошел иной материальный ущерб».

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Комментарии
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Yvan
До чего безграмотно написано!
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