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Гойти Дазаев об Эдуарде Базрове: «Нужно держаться за него обеими руками и всеми зубами»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев заявил, что россиянин Эдуард Базров, тренер чемпиона мира по вольной борьбе 2023 года Ризабека Айтмухана, должен зарабатывать несколько миллионов тенге в месяц.

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