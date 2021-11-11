На AI Journey обсудили, как ИИ может решать глобальные проблемы устойчивого развития 

Успешно стартовала одна из крупнейших в мире международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey (16+), которую Сбер проводит вместе с ведущими технологическими компаниями страны 10–12 ноября.
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