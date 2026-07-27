В Литве построят завод по сборке немецких танков Leopard

В Литве построят завод по сборке и техническому обслуживанию немецких танков Leopard 2A8. Соглашение о реализации проекта подписали строительная компания YIT Lietuva и предприятие Lithuania Defense Services, сообщает немецкий портал FinanzNachrichten.
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