Авантюрный вояж набирает обороты

Предыдущая история - Не знаю, как назвать случившееся в тот вечер С утра, как условились с земляком, упаковала вещи в сумку и в нетерпении ожидала обещанную машину у отеля, но все они проскакивали мимо, не задерживаясь не на мгновение, и каждую из них я провожала очередным тоскливым взглядом.