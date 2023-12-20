Авантюрный вояж набирает обороты

Предыдущая история - Не знаю, как назвать случившееся в тот вечер С утра, как условились с земляком, упаковала вещи в сумку и в нетерпении ожидала обещанную машину у отеля, но все они проскакивали мимо, не задерживаясь не на мгновение, и каждую из них я провожала очередным тоскливым взглядом.
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