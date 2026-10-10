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Шапочка для дачного домика: что нужно успеть сделать до первого снега

Шапочка для дачного домика: что нужно успеть сделать до первого снега

Правильно консервируем помещения на зиму, чтобы ничто не замерзло. Дача осенью. 123RF/legion-media.ruДачные участки, не пригодные для круглогодичного использования, нуждаются в правильной консервации на зиму.

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