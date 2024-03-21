Volkswagen Passat на максималках. Качественные фото новейшего 5-метрового бизнес-седана Volkswagen Magotan B9

В Сети появились качественные фото большого седана Volkswagen Magotan нового поколения. По сути, Magotan — это растянутый для Китая Volkswagen Passat со своими особенностями по части внешнего вида и опций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии