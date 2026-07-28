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Times: ЦРУ и МОССАД ищут аятоллу Моджтаба Хаменеи

Times: ЦРУ и МОССАД ищут аятоллу Моджтаба Хаменеи

Сотрудники ЦРУ и МОССАДа начали совместную операцию по поиску аятоллы Моджтабы Хаменеи. Как сообщает лондонская The Times со ссылкой на источники, спецслужбы ищут верховного лидера Ирана не для того, чтобы ликвидировать, а чтобы выяснить, жив ли он, где находится и в каком состоянии.

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