Times: ЦРУ и МОССАД ищут аятоллу Моджтаба Хаменеи

Сотрудники ЦРУ и МОССАДа начали совместную операцию по поиску аятоллы Моджтабы Хаменеи. Как сообщает лондонская The Times со ссылкой на источники, спецслужбы ищут верховного лидера Ирана не для того, чтобы ликвидировать, а чтобы выяснить, жив ли он, где находится и в каком состоянии.