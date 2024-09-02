Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан принимают участие на праздничных линейках, посвященных Дню знаний.

На праздничном мероприятии в лицее № 159 г. Казани приняли участие заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов, заместитель начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике Татарстан Рушан Маннапов и заместитель начальника Управления МВД России по г.