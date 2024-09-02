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Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан принимают участие на праздничных линейках, посвященных Дню знаний.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан принимают участие на праздничных линейках, посвященных Дню знаний.

На праздничном мероприятии в лицее № 159 г. Казани приняли участие заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов, заместитель начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике Татарстан Рушан Маннапов и заместитель начальника Управления МВД России по г.

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