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Царьград

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В Екатеринбурге арестованы трое мигрантов за разбойное нападение на школьников

В Екатеринбурге арестованы трое мигрантов за разбойное нападение на школьников

В Екатеринбурге заключены под стражу трое молодых людей 16, 17 и 18 лет, которым вменяется разбойное нападение на двух школьников 14 и 15 лет возле дома на улице Колмогорова.

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