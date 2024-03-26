Ким Кардашьян показала горячий образ в стиле Бьянки Цензори

Фанаты считают, что Ким вдохновилась новой женой Канье Уэста, создавая образ с шубой и колготками. Ким Кардашьян поделилась в своем Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) образом, который взволновал фанатов: бывшая жена Канье Уэста предстала в шубе и колготках.
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