Черный лебедь деглобализации.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Так и будут с раскрытым ртом смотреть в МВФ? А что проданная нефть и замороженные активы они что не доход нашего бюджета? Таки печатайте деньги на эти суммы, инвестируйте экономику!
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17 час.
Людмила Фирстова
Евгений, когда вы научитесь сначала читать внимательно, потом обдумать полученную информацию, а потом писать комментарий?! Печатать деньги, значит разгонять инфляцию!
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14 час.
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