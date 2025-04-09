ЦБ анализирует возможность реализации своего рискового макросценария Выступая в Госдуме 8 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о подготовке к возможному разворачиванию рискового сценария в мировой и российской экономике.
Черный лебедь деглобализации.
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Так и будут с раскрытым ртом смотреть в МВФ? А что проданная нефть и замороженные активы они что не доход нашего бюджета? Таки печатайте деньги на эти суммы, инвестируйте экономику!
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17 час.
Людмила Фирстова
Евгений, когда вы научитесь сначала читать внимательно, потом обдумать полученную информацию, а потом писать комментарий?! Печатать деньги, значит разгонять инфляцию!
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14 час.
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