Адвокат просит приостановить процедуру банкротства Блиновского

Адвокат мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского подал в Арбитражный суд Ярославской области ходатайство о приостановлении процедуры банкротства, поскольку Блиновский служит в зоне специальной военной операции.
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