Группа компаний "ЕТЕ" попросила Мишустина легализовать расчеты в криптовалюте

Специалисты международного экспедитора группы компаний "ЕТЕ" направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать нормативно-правовую базу для проведения взаиморасчетов с иностранными поставщиками в цифровых валютах, в том числе криптовалюте.
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