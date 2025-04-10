Группа компаний "ЕТЕ" попросила Мишустина легализовать расчеты в криптовалюте

Специалисты международного экспедитора группы компаний "ЕТЕ" направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать нормативно-правовую базу для проведения взаиморасчетов с иностранными поставщиками в цифровых валютах, в том числе криптовалюте.