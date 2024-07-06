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Калужские новости

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На Черносвитинской улице в Калуге началась укладка выравнивающего слоя асфальта

На Черносвитинской улице в Калуге началась укладка выравнивающего слоя асфальта

4 июля на улице Черносвитинской в Калуге начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Теперь местные жители смогут забыть о пыли, а в городе появится еще одна качественная дорога4 июля на улице Черносвитинской в Калуге начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта.

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