На Черносвитинской улице в Калуге началась укладка выравнивающего слоя асфальта

4 июля на улице Черносвитинской в Калуге начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Теперь местные жители смогут забыть о пыли, а в городе появится еще одна качественная дорога4 июля на улице Черносвитинской в Калуге начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта.