Антонио Конте: «Можно подписывать опытных 30-летних игроков с большими победами – например, Каземиро, но это не видение «Тоттенхэма». Понимаю разочарование фанатов»

Антонио Конте объяснил, что подписание возрастных игроков не входит в концепцию «Тоттенхэма». «Честно говоря, я не расстроен [из-за неподписания опытных игроков], потому что, приходя в новую команду, нужно побыть в ней, чтобы понять видение клуба.