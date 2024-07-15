Будьте как дети…

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Что ж, тема эта мной давно осмысливается. Думаю, что не открою секрета, если скажу, что дьявол кроется в мелочах. Вот эта мысль, может показаться мелочью, НО! она переворачивает отношение ЧелаВека( Чела-ученик, Век- существование Души, одетой в физическое тело) к Мирозданию с ног на голову: ==="Именно по этому «дух сильнее плоти», то есть, сущность развивает тело, а не наоборот. Сущность прибывает в этот мир для получения энергии с которой она может существовать и без тела. Сущность всегда стремится к развитию духовному. Что же подразумевается под этой фразой? Духовное развитие – развитие духа – души – сущности, восстановить все свои связи с другими мирами и все свои способности (ментальные тела сущности) Деградация – каждый свой жизненный цикл прожитый душой, не получивший достаточное количество энергии (не восстановив начальные тела сущности) в этом мире отталкивает ее все дальше и дальше от настоящего пути развития."=== Надо понимать, что ДУША- это СУЩНОСТЬ, имеющая намного более высокое энергетическое содержание, чем физическое тело человека. Просто потому, что Энергия- это Сущность, ПОЛНОСТЬЮ зависящая от частоты вибрации МАТЕРИИ, а МАТЕРИЯ - это разноПлановая СУЩНОСТЬ, каждый ПЛАН которой, как раз и следует формуле Древних:" Как вверху-так и внизу." МАТЕРИЯ же склонна к энтропии( к хаосу, если кратко), чем и противостоит ЗАКОНУ(СЛОВУ-ЛОГОСУ) формирования Вселенной. А задача ЧелаВека, осознав существование своей Бессмертной Сущности, под Её руководством, противостоять Материальным желаниям, ставя Духовные принципы выше благ, предлагаемых этим физическим миром, на основе принципа Необходимости и Достаточности, используя для этого Золотое Правило, которое, скорее всего и заложено в ЛОГОСЕ. Отсюда мысль, что сущность развивает тело, а не наоборот, на мой взгляд не верна, т.к. физическое тело Человека, сопротивляясь требованию ДУШИ(Золотого правила), позволяет развиваться самой ДУШЕ( движение может осуществляться только отталкиваясь от того, что оказывает сопротивление, поэтому, сопротивляясь требованиям физического тела, ДУША изживает свои кармические изъяны, да и в результате получения физического тела( получая генетические проблемы) ДУШЕ уже приходится вступать на путь борьбы противоположностей). Хотя по сути воспитания подрастающего поколения даже предлагал представить Национальную Идеологию в виде:"Дети-наше будущее.", изначально обратить внимание на образование( получение знаний и воспитание) будущих РОДителей, НО! для этого необходима коррекция всего Гос. устройства нашего общества, хотя направление это уже вырисовывается в требованиях нашего Президента. Всего доброго.