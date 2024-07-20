И это не Валя Карнавал: Macan рассекретил свои новые отношения

В мае этого года в сети распространилась информация, что Валя Карнавал встречается с рэпером Macan. Никто не знает, откуда появились эти слухи, ведь предполагаемых влюбленных никогда не видели вместе: более того, они даже не были подписаны друг на друга в соцсетях.
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