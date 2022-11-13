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Жанно вызвал Ривса на бой в игре «Нэшвилл» – «Рейнджерс». Форварды подрались в 3-м периоде

Жанно вызвал Ривса на бой в игре «Нэшвилл» – «Рейнджерс». Форварды подрались в 3-м периоде

Таннер Жанно подрался с Райаном Ривсом в матче «Нэшвилл» – «Рейнджерс». Игрок «Предаторс» бросил вызов форварду клуба из Нью-Йорка.

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