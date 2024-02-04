Кинокомпания требует с актера Виктора Хориняка 8 млн рублей

«Мотор фильм студия» подала в суд на Виктора Хориняка — кинокомпания требует с актера 8 млн рублей за отказ от участия в работе над фильмом «Любви не бывает», сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
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