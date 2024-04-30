Приходит время Западу рассчитываться по старым долгам

Игорь Кузнецов

Вполне вероятное объяснение поездки СИ в Сербию именно 7 мая. Он также посетит Францию и Венгрию. Для главы Китая это укрепление финансовых связей стран. В частности, Орбан обещает улучшить инфраструктурное сотрудничество с Китаем и сейчас идёт работа над завершением железной дороги Будапешт — Белград, которая во многом финансируется китайской стороной.