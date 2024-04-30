Си едет в Сербию, участвовать в мероприятиях, посвящённых агрессии блока НАТО и атаке на Китайское посольство.
Приходит время Западу рассчитываться по старым долгам
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Вполне вероятное объяснение поездки СИ в Сербию именно 7 мая. Он также посетит Францию и Венгрию. Для главы Китая это укрепление финансовых связей стран. В частности, Орбан обещает улучшить инфраструктурное сотрудничество с Китаем и сейчас идёт работа над завершением железной дороги Будапешт — Белград, которая во многом финансируется китайской стороной.
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10 час.
Виктор Луговой
"Плюс сбитый старой советской ракетой сверхраспиаренный В-17" ...Ну, наверно, всё-таки FB-117. В-17 - это у нас, типа, совсем другой летак и из другой эпохи...
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9 час.
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