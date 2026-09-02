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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Акатьева: «Недавно я вышла на лед. Когда стало понятно, что сделаю паузу из-за травмы, – это был сложный момент»

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы. В прошлом сезоне Акатьева снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.

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