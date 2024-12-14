🇰🇿🇷🇺 О встрече Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым Вчера вечером в Ново-Огарево прошла встреча президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
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🇰🇿🇷🇺 О встрече Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым Вчера вечером в Ново-Огарево прошла встреча президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
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