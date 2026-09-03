За продажу собак и кошек зоомагазины во Франции ждет штраф до 3000 евро

Во Франции вступил в силу закон о штрафах за продажу собак, кошек и других животных в магазинах. Тем, кто продолжит это делать, придется заплатить до 3 000 евро.
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