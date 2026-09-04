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Журнал «Профиль»

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Путин назвал сбережение мест исторической памяти ключевой задачей

Сбережение мест исторической памяти должно стать одной из основ государственной политики, заявил президент на заседании оргкомитета "Победа".

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