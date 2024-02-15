Сенатор Джабаров: заморозка конфликта на Украине невыгодна России

Заморозка выгодна Западу и Украине, чтобы накопить силы и ввести в строй новые виды вооружений, а затем продолжить боевые действия, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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