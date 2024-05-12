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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина Медиа» и «Рома» встретятся в 4-м туре Медиалиги

12 мая, воскресенье «Родина Медиа»  – «Рома»  –  14:30 Матч пройдет в Одинцово на стадионе «Центральный».

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