Экс-исполнительный директор МВФ исключил снятие санкций с России

В ближайшем будущем не стоит ожидать снятия санкций с России со стороны западных государств. Таким мнением с РИА «Новости» поделился экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
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