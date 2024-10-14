Экс-исполнительный директор МВФ исключил снятие санкций с России

В ближайшем будущем не стоит ожидать снятия санкций с России со стороны западных государств. Таким мнением с РИА «Новости» поделился экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.