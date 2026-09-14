Глава "Укшуйника" заявил, что гражданские "могут и должны" бороться с БПЛА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Гражданские лица могут и должны принимать участие в отражении атак беспилотников противника, при этом большинство из них может выполнять задачи, не связанные с применением оружия.
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