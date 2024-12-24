Клубни в шоколаде: бизнес начал фиксировать цены на картофель

Ритейлеры и производители начали фиксировать цены на некоторые виды картофеля, узнали «Известия». Речь о договоренностях о так называемой «формуле цены», которая может стать альтернативой механизму тендерных закупок.
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