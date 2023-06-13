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Эксперт Марочко заявил, что на Купянском направлении Киев утратил инициативу и перешел к оборонительным действиям

Эксперт Марочко заявил, что на Купянском направлении Киев утратил инициативу и перешел к оборонительным действиям

Киевские военные утратили инициативу на Купянском направлении, поэтому перешли к обороне. Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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