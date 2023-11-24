В Новосибирске возбудили дело из-за хищения 9 млн при строительстве ливневки

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту хищения почти 9 млн рублей бюджетных средств во время строительства ливневой канализации, сообщили в областной прокуратуре.
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