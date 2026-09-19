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США одобрили продажу Украине средств ПВО на 2,68 миллиарда долларов

США одобрили продажу Украине средств ПВО на 2,68 миллиарда долларов

Украина получит очередные американские средства для усиления противовоздушной обороны — поставку одобрил Государственный департамент США.

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