В течение дня над регионами России и Чёрным морем перехвачены и уничтожены 112 украинских БПЛА

В течение дня над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря перехвачены и уничтожены 112 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.