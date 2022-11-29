Врач рассказал, почему иммунитет не требуется "поднимать"

В осенней-зимний период многие россияне пытаются различными способами повысить иммунитет. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik объяснил, что делать это бессмысленно.
В осенней-зимний период многие россияне пытаются различными способами повысить иммунитет. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik объяснил, что делать это бессмысленно.
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