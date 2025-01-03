Световой маршрут с аудиогидом появился в нижегородских Заповедных кварталах

Световой маршрут с аудиогидом появился в нижегородских Заповедных кварталахКоманда проекта «Заповедные кварталы» АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» (АНО «АСИРИС») разработала интерактивный световой маршрут с аудиогидом «По дороге домой» (6+).
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