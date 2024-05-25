В Минстрой РФ отметили важность синхронизации федеральных проектов в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который сопровождает Минстрой России, реализуются три основных федеральных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», благодаря которым строятся новые и модернизируются уже существующие объекты инфраструктуры, инженерные коммуникации, благоустраиваются парки, скверы, набережные, дворовые пространства.