От бабушки до дедушки: как украинские нацисты пришли на русскую землю

6 августа 2024 года войдет в новейшую историю России как один из самых черных ее дней. Впервые после завершения Великой Отечественной войны люто ненавидящий нас враг с нацистской символикой СС на касках зашел с оружием в руках на нашу международно-признанную территорию и начал наводить там свои порядки.
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