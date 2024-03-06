Журнал про дело
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал про дело

9 подписчиков

Основные средства предприятия: что это и как их учитывать

Основные средства предприятия: что это и как их учитывать

Чтобы организация могла вести бизнес и получать прибыль, ей нужны основные средства. Например, шиномонтажной мастерской нужен балансировочный станок, супермаркету — морозильные лари, службе доставки — грузовые и легковые автомобили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх