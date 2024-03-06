Основные средства предприятия: что это и как их учитывать

Чтобы организация могла вести бизнес и получать прибыль, ей нужны основные средства. Например, шиномонтажной мастерской нужен балансировочный станок, супермаркету — морозильные лари, службе доставки — грузовые и легковые автомобили.
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